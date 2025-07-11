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    21:39, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Здание Химфарма в Шымкенте признано объектом с высокой террористической уязвимостью

    Предприятие внесли в перечень потенциально опасных объектов из-за высокой угрозы для людей и возможного экономического и экологического ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Здание Химфарма в Шымкенте признано объектом с высокой террористической уязвимостью
    Фото: Антитеррористический центр РК

    В рамках работы по повышению защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, рабочая группа с участием представителей специальных и правоохранительных органов, а также ответственных сотрудников местных исполнительных органов провела проверку здания акционерного общества «Химфарм».

    — Проверка проводилась в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года № 234 «О требованиях к объектам, уязвимым в террористическом отношении». Основной целью мероприятий стало выявление слабых мест в системе безопасности, — говорится в сообщении Антитеррористического центра РК.

    По итогам обследования АО «Химфарм» было отнесено к категории потенциально опасных объектов. Специалисты отметили, что в случае террористической атаки предприятие может стать причиной значительных человеческих жертв, а также серьезного экономического и экологического ущерба. В связи с этим объект оставлен в перечне уязвимых в террористическом отношении.

    — Усиление мер безопасности на подобных стратегически важных объектах имеет ключевое значение как для предотвращения чрезвычайных ситуаций, так и для защиты жизни и здоровья граждан. Эти вопросы будут дополнительно рассмотрены на заседании рабочей группы при антитеррористической комиссии, где планируется обсудить пути дальнейшего повышения прочности и устойчивости таких объектов, — сообщили в ведомстве.

    Отметим, что Институт экономики и мира опубликовал ежегодный индекс терроризма, в котором Казахстан занял 100-е место и вошел в число стран с наименьшим риском террористических угроз.

    Теги:
    Антитеррористическая операция Терроризм Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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