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Здание городской мэрии в Киеве подсветят в виде флага Казахстана

16 Декабря 2021 12:38
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Здание городской мэрии в Киеве подсветят в виде флага Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Украине организовало поздравление с 30-летием Независимости на улицах Киева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Посольство Казахстана в Украине при поддержке казахстанских и украинских партнеров организовало поздравление с 30-летием Независимости Республики Казахстан на улицах Киева, сегодня в 20:00 часов по местному времени, в 23:00 - по времени Нур-Султана будет подсвечено здание городской мэрии в виде флага Казахстана.

В момент начала подсветки перед мэрией соберутся представители казахской диаспоры, проживющей в Украине, сюжет об этом будет снимать внештатный корреспондент телеканалов Хабар и Казахстан Хаметжанова Аида.

Сегодня же состоится торжественный прием посольства РК в Украине по случаю 30-летия Независимости Казахстана, который пройдёт в конгрессно-выставочном центре «Парковый» г. Киев.

В рамках приёма состоится концерт под названием «Голоса Казахстана в Украине», с участием казахстанских исполнителей - участников украинского шоу «Голос страны» - Индира Едильбаева, Ерлан Байбазаров, Сауле Жумабекова, Диляра Дидаркызы, Нурсултан Шатырханулы, а также победительница украинского «Голос.Дети» - Данэлия Тулешова.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Украина   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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