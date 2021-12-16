Здание городской мэрии в Киеве подсветят в виде флага Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Украине организовало поздравление с 30-летием Независимости на улицах Киева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посольство Казахстана в Украине при поддержке казахстанских и украинских партнеров организовало поздравление с 30-летием Независимости Республики Казахстан на улицах Киева, сегодня в 20:00 часов по местному времени, в 23:00 - по времени Нур-Султана будет подсвечено здание городской мэрии в виде флага Казахстана.

В момент начала подсветки перед мэрией соберутся представители казахской диаспоры, проживющей в Украине, сюжет об этом будет снимать внештатный корреспондент телеканалов Хабар и Казахстан Хаметжанова Аида.

Сегодня же состоится торжественный прием посольства РК в Украине по случаю 30-летия Независимости Казахстана, который пройдёт в конгрессно-выставочном центре «Парковый» г. Киев.

В рамках приёма состоится концерт под названием «Голоса Казахстана в Украине», с участием казахстанских исполнителей - участников украинского шоу «Голос страны» - Индира Едильбаева, Ерлан Байбазаров, Сауле Жумабекова, Диляра Дидаркызы, Нурсултан Шатырханулы, а также победительница украинского «Голос.Дети» - Данэлия Тулешова.