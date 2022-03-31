Здание ЦОНа «заминировали» в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня с утра все экстренные службы Караганды были собраны возле здания ЦОНа. Неизвестный сообщил о том, что здание Центра обслуживания населения заминировано, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

31 марта в 9.00 утра на телефон «102» поступило сообщение о том, что в здании ЦОН заложено взрывное устройство.

«Оперативным дежурным департамента полиции Карагандинской области на место были направлены все экстренные службы. Из здания эвакуирован 31 человек. Сотрудниками полиции здание было осмотрено. Взрывное устройство не обнаружено. В 10.05 дана команда «отбой», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. В настоящее время сотрудниками полиции проводится оперативное мероприятие по установлению данного человека.

Напомним, подобная ситуация произошла и в южной столице. В Алматы сообщили, что в 7 зданиях заложены взрывные устройства.

По информации департамента полиции города Алматы, три из них сотрудники ДП города уже проверили. Информация не подтвердилась.

Как стало известно, три объекта из семи - это банки. Все они проверены и уже переведены в штатный режим. Информация не подтвердилась. Остальные - два торговых дома, международный аэропорт и одно учебное заведение.