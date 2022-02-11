Здание цирка начнут реставрировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском цирке пройдут реставрационные работы. Об этом сообщили в управлении культуры города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского управления культуры, несмотря на то, что в здании Казахского государственного цирка идет ремонт, рабочие места артистов будут сохранены.

«В ходе реставрационных работ первоначальный вид, дизайн и внешняя структура здания остаются неизменными. Во время ремонта художественный коллектив цирка будет гастролировать по республике и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, во время ремонтных работ, в соответствии с трудовым законодательством Казахстана, рабочие места артистов будут сохранены», - говорится в сообщении управления культуры.

Алматинский цирк был построен в 1979 году по инициативе Динмухамеда Кунаева. Архитектором здания является Владимир Кацев.

В 2003-2006 годах цирк впервые был капитально отремонтирован.

Здание цирка вошло в список памятников истории и культуры местного значения как памятник градостроительства и архитектуры.