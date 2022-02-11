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Здание цирка начнут реставрировать в Алматы

11 Февраля 2022 21:34
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Здание цирка начнут реставрировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском цирке пройдут реставрационные работы. Об этом сообщили в управлении культуры города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации городского управления культуры, несмотря на то, что в здании Казахского государственного цирка идет ремонт, рабочие места артистов будут сохранены.

«В ходе реставрационных работ первоначальный вид, дизайн и внешняя структура здания остаются неизменными. Во время ремонта художественный коллектив цирка будет гастролировать по республике и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, во время ремонтных работ, в соответствии с трудовым законодательством Казахстана, рабочие места артистов будут сохранены», - говорится в сообщении управления культуры.

Алматинский цирк был построен в 1979 году по инициативе Динмухамеда Кунаева. Архитектором здания является Владимир Кацев.

В 2003-2006 годах цирк впервые был капитально отремонтирован.
Здание цирка вошло в список памятников истории и культуры местного значения как памятник градостроительства и архитектуры.


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Автор:

Гульзат Сахова

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