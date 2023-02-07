Здание бывшего бизнес-колледжа в Костанае реконструируют под Центр для детей с аутизмом

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае в здании бывшего бизнес-колледжа начались работы по реконструкции помещения под Центр для детей с аутизмом и детей с ментальными нарушениями. Объект посетил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Костанайской области 276 детей с аутизмом и 1528 детей с ментальными нарушениями нуждаются в помощи. В регионе отсутствуют специализированные учреждения, которые могли бы оказывать специальные социальные услуги для детей с аутистическими расстройствами. Центр предусматривает разовое пребывание 150 детей, имеющих инвалидность до 18 лет в условиях кратковременного пребывания - 4,5 часа в день. За день центр смогут посещать порядка 300 детей. В новый центр мы будем привлекать высококвалифицированных специалистов»,- написал в социальной сети К. Аксакалов.

Многие семьи, воспитывающие ребенка с особенностями развития, как отмечает аким области, испытывают материальные трудности.

«Запланированный к открытию центр поможет таким родителям выйти на работу и подправить финансовое положение», - подытожил он.

Кадры из видео/instagram.com/qumaraqsaqalov