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    10:41, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Здание авторемонтного завода в Алматы вернули государству

    прокуратура, прокурор
    Фото: Kazinform

    Здание авторемонтного завода в Алматы вернули государству, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    Прокуратурой города Алматы установлено, что в 2017 году единственный акционер АО «832 авторемонтный завод КИ» путем занижения стоимости активов на 310 млн тенге, реализовал его юридическому лицу.

    Решением от 27.05.2024 года Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск прокуратуры о признании сделки недействительной удовлетворен.

    По мерам прокуратуры государству возвращены здание площадью 2,5 тыс.м2 и 1,87 га земли.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Прокуратура Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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