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Зажжение главной елки состоялось в Кокшетау

24 Декабря 2022, 15:21
Зажжение главной елки состоялось в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау на центральной площади Абылай хана зажглась главная елка Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кокшетауцев и гостей города с наступающим Новым годом поздравил аким областного центра Бауржан Гайса.

«Этот год был непростым. Все вы это знаете, но благодаря нашей сплоченности и всеобщему труду мы достигли больших результатов в работе. И это наше совместное достижение. Хочу сказать вам слова благодарности за терпение, мужество и прощение наших ошибок. Надеюсь, в новом году мы будем работать гораздо лучше, плечом к плечу решать все проблемы! Всех с Новым годом!» - обратился к собравшимся градоначальник.

Как только новогодняя красавица запылала разноцветными огнями, горожан ждал праздничный салют и выступления кокшетауских артистов.

В текущем году администрация города Кокшетау потратила на подготовку к празднику 44 млн тенге. Так, на площади Абылай хана кроме главной елки установлены пять горок, входная группа, Дед мороз со Снегурочкой и сказочные персонажи изо льда.

Напомним, ранее сообщалось, как Кокшетау готовился ко встрече Нового года.

Кроме центральной площади, елки и горки появились около Болашақ сарайы, в микрорайоне Застанционный, около СШ№22 в микрорайоне Бирлик.


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