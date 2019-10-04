«Зажигательный» флешмоб провели полицейские и школьники Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники местной полицейской службы управления полиции города Караганды совместно с учащимися общеобразовательной средней школы №95 провели флешмоб акцию «Засветись!», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Целью акции является предупреждение наездов на пешеходов в темное время суток и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, снижение уровня аварийности на дорогах, предотвращение правонарушений водителями.

В ходе мероприятия полицейские юные инспекторы дорожного движения надели на себя светоотражающие элементы, вышли на оживленный регулируемый пешеходный переход на проспекте Республики и провели зажигательный флешмоб для демонстрации вожможности светоотражения фликеров в темное время суток. В своих обращениях юные инспекторы движения просили водителей соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов на переходах.





Участники акции уверены, что напоминание о соблюдении правил дорожного движения и дорожной безопастности лишним не будет и надеются, что горожане прислушаются к их призывам.

С начала года в Караганде в дорожно- транспортных происшествиях пострадали 28 детей и подростков.

«Присутствие светоотражающих элементов поможет значительно снизить детский травматизм на дорогах», - утверждает заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП города Караганды подполковник полиции Баглан Макежанов.Начало формыКонец формы





Управление полиции города Караганды напоминает родителям об особой ответственности за безопасность своих детей, а также, что в темное время суток пешеход со светоотражающими элементами может быть заметен уже на расстоянии до 400 метров. Учитывая, что многие учащиеся возвращаются домой в темное время суток, полицейские рекомендуют обезопасить своих детей с помощью «фликеров» на одеждах и рюкзаках.