Зажатую в автомобиле женщину спасли в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли зажатую в автомобиле женщину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.
В дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступил вызов на место ДТП. В поселке Райымбек Карасайского района, на улице Суюнбая, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В одной из машин зажата женщина.
На место происшествия выехала оперативная группа РОСО в количестве 6 человек.
Прибыв на место трагедии, спасатели обнаружили пострадавшую в тяжелом состоянии, с кровотечением и открытым переломом ноги. Пассажирка была зажата между переднем сидением и приборной панелью. Приняв меры для остановки кровотечения, сотрудники РОСО при помощи гидравлического инструмента освободили женщину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
- Казахстанские спасатели вернулись из Турции
- На 6 млн тенге обманул пенсионеров и инвалидов мошенник в Алматинской области
- Свыше 300 случаев коронавируса выявили в Алматинской области за сутки
- Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
- Продавец в одиночку дала отпор грабителю в Степногорске
- Победительница «Славянского базара» подарила статуэтку родному краю
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана