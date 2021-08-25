Зажатую в автомобиле женщину спасли в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли зажатую в автомобиле женщину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

В дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступил вызов на место ДТП. В поселке Райымбек Карасайского района, на улице Суюнбая, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В одной из машин зажата женщина.

На место происшествия выехала оперативная группа РОСО в количестве 6 человек.

Прибыв на место трагедии, спасатели обнаружили пострадавшую в тяжелом состоянии, с кровотечением и открытым переломом ноги. Пассажирка была зажата между переднем сидением и приборной панелью. Приняв меры для остановки кровотечения, сотрудники РОСО при помощи гидравлического инструмента освободили женщину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.



