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вчера 23:09
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вчера 23:04
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Зажатую в автомашине женщину спасли в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинскими пожарными-спасателями была извлечена из автомашины, зажатая в ней, после аварии женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 17 декабря на 1066-м км республиканской трассы «Алматы-Екатеринбург» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей.
«В одном из автомобилей женщину зажало. Она не могла выбраться самостоятельно, и необходимо было проведение аварийно-спасательных работ. На место аварии были срочно направлены силы и средства пожарной части -19 и ОЧС Астраханского района», - рассказали в ведомстве.
В результате оперативных действий спасателей женщина была аккуратно извлечена из автомобиля и направлена в районную больницу для оказания медицинской помощи.
Спасатели региона обратились к владельцам автотранспортных средств с просьбой быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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