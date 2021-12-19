Зажатую в автомашине женщину спасли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинскими пожарными-спасателями была извлечена из автомашины, зажатая в ней, после аварии женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 17 декабря на 1066-м км республиканской трассы «Алматы-Екатеринбург» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей.

«В одном из автомобилей женщину зажало. Она не могла выбраться самостоятельно, и необходимо было проведение аварийно-спасательных работ. На место аварии были срочно направлены силы и средства пожарной части -19 и ОЧС Астраханского района», - рассказали в ведомстве.

В результате оперативных действий спасателей женщина была аккуратно извлечена из автомобиля и направлена в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Спасатели региона обратились к владельцам автотранспортных средств с просьбой быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.