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    13:32, 13 Декабрь 2021 | GMT +6

    Зажатому в авто после ДТП мужчине помогли спасатели Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Усть-Каменогорска оказали помощь пострадавшему при ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    В Усть-Каменогорске в районе Подхоза СЦК произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля «ВАЗ 21115» с бетонной опорой, в салоне автомобиля остался зажатым водитель.

    На помощь оперативно прибыли сотрудники специализированного отряда, которые при помощи гидравлического инструмента разжали детали кузова автомобиля и освободили мужчину, передав врачам скорой помощи. Сотрудники пожарной части №9 обеспечили пожарную безопасность.



    Теги:
    МЧС ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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