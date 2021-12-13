Зажатому в авто после ДТП мужчине помогли спасатели Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Усть-Каменогорска оказали помощь пострадавшему при ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В Усть-Каменогорске в районе Подхоза СЦК произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля «ВАЗ 21115» с бетонной опорой, в салоне автомобиля остался зажатым водитель.

На помощь оперативно прибыли сотрудники специализированного отряда, которые при помощи гидравлического инструмента разжали детали кузова автомобиля и освободили мужчину, передав врачам скорой помощи. Сотрудники пожарной части №9 обеспечили пожарную безопасность.



