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Зажатого в салоне авто после ДТП водителя спасли в ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Октября 2021, 11:53
Зажатого в салоне авто после ДТП водителя спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Водителя автомобиля, который оказался зажатым в салоне после дорожно-транспортного происшествия, спасли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

19 октября в 05:43 в районе Алтай по улице Курчатова произошло дорожно-транспортное происшествие, автомобиль въехал в дерево, водитель остался зажатым.

«Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия. С помощью гидравлического инструмента вскрыли заднюю дверь автомобиля «ВАЗ 21010» и аккуратно извлекли мужчину, 1981 года рождения в состоянии средней тяжести, передав его сотрудникам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

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