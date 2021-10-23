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Зажатого в авто мужчину после ДТП извлекли спасатели в Семее

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Октября 2021, 10:44
Зажатого в авто мужчину после ДТП извлекли спасатели в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спасатели извлекли зажатого в авто мужчину после дорожно-транспортного происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«22 октября в 20:56 в городе Семей по улице​ Дулатова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого​ пострадало 2 человека.

Один из них, мужчина остался зажатым в салоне транспортного средства. Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели аккуратно вытащили зажатого мужчину с автомобиля и передали врачам скорой помощи», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, недавно сотрудники ДЧС ВКО спасли застрявшую на перевале «Староавстрийской дороги» семейную пару.

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