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Займы на 152,5 млрд тенге одобрены по программе «7-20-25»

10 Декабря 2019 22:48
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Займы на 152,5 млрд тенге одобрены по программе «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Займы на 152,5 млрд тенге одобрены по программе «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках реализации Программы «7-20-25» принято 22 648 заявок на получение займа на сумму 256,2 млрд тенге. Из них одобрено 13 300 заявок на предоставление займа на сумму 152,5 млрд тенге, выдано 11 369 займов на сумму 130,8 млрд тенге», - сообщили в регуляторе.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.

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Ключевые слова: Алматы, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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