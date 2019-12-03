Займы на 148,4 млрд тенге одобрены по программе «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 22 094 заявки на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации программы «7-20-25» на 28 ноября 2019 года принято 22 094 заявки на получение займа на сумму 249,7 млрд тенге. Из них одобрено 12 955 заявок на предоставление займа на сумму 148,4 млрд тенге», - сообщили в Национальном банке.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.