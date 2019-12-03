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Займы на 148,4 млрд тенге одобрены по программе «7-20-25»

3 Декабря 2019 10:05
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Займы на 148,4 млрд тенге одобрены по программе «7-20-25»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 22 094 заявки на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках реализации программы «7-20-25» на 28 ноября 2019 года принято 22 094 заявки на получение займа на сумму 249,7 млрд тенге. Из них одобрено 12 955 заявок на предоставление займа на сумму 148,4 млрд тенге», - сообщили в Национальном банке.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Жилье,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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