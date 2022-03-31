Займет ли место доллара юань - эксперт о рынке валют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономист Бауыржан Исабеков высказал свое экспертное мнение касательно колебания курса доллара, ситуации с рублем и отодвинет ли юань доллар в ближайшей перспективе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После российско-украинской ситуации иностранные государства объявили санкции, в том числе США, Евросоюз, Восточная Азия. Такого масштаба санкций никогда не было. В то время у нас приблизительный курс составлял 1 рубль – 5 тенге. Наш курс тенге к доллару десять дней назад должен был достигнуть тысячи. Однако Национальный банк удержал базовую ставку на уровне 13,5%. Нацбанк вместе с Правительством приняли решение о выдаче премии тенгового депозита, то есть об увеличении процентной ставки, о запрете вывоза свыше 10 тысячи долларов - это привело к укреплению тенге к доллару. Вчера 1 доллар составлял 459 тенге, а доходило до 518 тенге. В связи с тем, что вчера Президент США Джо Байден объявил о том, что высвободит на рынок 150 млн баррелей нефти из стратегических запасов, цена нефти резко упала на 7 %, и это привело к повышению курса тенге к доллару – на 6 тенге», - пояснил экономист.

По его словам, в любой ситуации есть конечная цель – для чего проводятся операции.

«На рынке участвуют экспортеры и импортеры, субъекты малого и среднего бизнеса, большого бизнеса, доходная часть бюджета. Если курс был ниже – 436 тенге за один доллар до этих событий, это было невыгодно малому бизнесу, субъектам большого бизнеса, экспортерам и доходной части бюджета. А когда увеличивается курс тенге к доллару, субъектам МСБ и экспортерам, доходной части бюджета это им выгодно. В супермаркетах многие точки закрыты, потому что им невыгодно импортировать товар по большому курсу и продавать здесь. Тем, кто экспортирует нефть, газ, металл, зерно, выгодно, чтобы курс был высоким. Когда они обменивают валюту, получают больше тенге. В том числе, почему это выгодно Правительству? За счет этого они решают социальные вопросы: заработной платы, пенсий. Прогнозы давать сложно. Наверное, в течение месяца отношения между Россией и Украиной стабилизируются, тогда у нас предположительно будет курс 450-460 тенге за доллар», - поделился Бауыржан Исабеков.

Что касается того, покупать ли доллар или нет, спикер считает, что это время уже прошло.

«В денежных корзинах нужно держать и доллары, юани, евро. В последнее время хорошую позицию занимает криптовалюта», - отметил эксперт.

Экономист также высказал свое мнение касательно того, займет ли место доллара юань.

«Внутренний валовый продукт США на 2021 год составил 16,7 трлн долларов. А ВВП Китая составил около 15,4 трлн доллара. Где большая экономика, там проводятся большие экспортно-импортные операции. Раньше превалировало США, все операции проходили в долларах, начиная с 1943 года доллар доминирует. Мировая практика показывает, что доминация валюты одной страны по отношению к другим в среднем составляет 100 лет. Возможно, сейчас происходит эта тенденция к тому, что ежегодный прирост ВВП Китая и ВВП США говорит о том, что в ближайшие 10 лет, возможно, Китай обгонит США по объему ВВП, и появится больший спрос на юань. Мир будет больше сотрудничать с Китаем, экспортно-импортная операция и расчеты будут проводиться в юанях. Тем более в последнее время практикуются соглашения между странами на своих валютах. Например, Казахстан-Китай: тенге-юань, Россия-Китай – рубль-юань. Даже неделю назад сообщалось о том, что нефтяная компания Saudi Aramco переходит на юань. Всех, кто экспортирует нефть, компания просит рассчитаться в юанях. Последнее решение Президента России, чтобы на газ рассчитывались в рублях, это привело к укреплению рубля, за рублем укрепляется и тенге также», - добавил Бауыржан Исабеков.