Заявление Всемирного банка о потерянном для экономики РК десятилетии прокомментировали в МНЭ

Вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков прокомментировал результаты исследования Всемирного банка, в которых говорится, что «десятилетие с 2012 года по 2022 считается потерянным для экономики всего Казахстана», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я не возьму на себя брать оценку по поводу таких пафосных заявлений, что это потерянное десятилетие и так далее. Считаю, что это, наверное, слишком какие-то такие чрезмерные оценки. Вы знаете, что у нас на протяжении этого десятилетия был экономический рост, достаточно динамичный экономический рост, который прервался только однократно в связи с пандемией. По прошлому году мы получили 5,1% темпов экономического роста. Это очень высокие темпы экономического роста, — сказал Тимур Жаксылыков на брифинге в Сенате.

Он напомнил, что в этом году стоит цель выйти на показатель около 6%.

— Оценки Всемирного банка справедливы в том, что, действительно, у нас инвестиции в основные фонды падали. Мы недостаточно инвестируем в экономическое развитие. В целом инвестиции — это единственная база для стабильного экономического роста. Мы инвестировали недостаточно. И у нас на сегодняшний день отношение инвестиций в основной капитал ВВП составляет порядка 15%, — отметил вице-министр.

Он также отметил, что этого недостаточно.