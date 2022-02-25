Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Центральной избирательной комиссии прокомментировали информацию об отставке депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой, передает МИА «Казинформ».

«В пресс-службе ЦИК информации о заявлении Дариги Назарбаевой нет. Как правило, в случае поступления заявления, оно рассматривается ЦИКом на заседании, информация о котором сразу размещается на сайте», - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, сегодня в ряде СМИ была распространена информация о сложении полномочий депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой.