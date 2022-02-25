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Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК

25 Февраля 2022 11:18
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Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Центральной избирательной комиссии прокомментировали информацию об отставке депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой, передает МИА «Казинформ».

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«В пресс-службе ЦИК информации о заявлении Дариги Назарбаевой нет. Как правило, в случае поступления заявления, оно рассматривается ЦИКом на заседании, информация о котором сразу размещается на сайте», - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, сегодня в ряде СМИ была распространена информация о сложении полномочий депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой.

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#Отставки    #Мажилис   #Общество   #ЦИК  
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