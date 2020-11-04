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Заявление об угоне своего авто подал житель Осакаровки, чтобы скрыть ДТП

4 Ноября 2020 23:59
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Заявление об угоне своего авто подал житель Осакаровки, чтобы скрыть ДТП

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ - Житель Карагандинской области совершил ДТП. А чтобы избежать неприятностей, он заявил об якобы угнанном у него автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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3 ноября в отдел полиции Осакаровского района поступило заявление 23-летнего жителя одного из поселков. Молодой человек сообщил, что неизвестный похитил у него автомобиль марки Mercedes-Benz. Сумма ущерба составила 1 млн. 300 тысяч тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 188 «Кража».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли угнанный автомобиль – злоумышленник, не справившись с управлением, совершил наезд на теплотрассу. А потом произошел неожиданный поворот: заявитель признался, что никакой кражи не было – он сам совершил ДТП, и чтобы избежать неприятностей, заявил о якобы угнанном автомобиле», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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