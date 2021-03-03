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    13:28, 03 Март 2021 | GMT +6

    Заявление на назначение пенсий можно будет подавать в электронном формате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов рассказал о проделанной работе по цифровизации социально-трудовой сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Возьмем одну из самых востребованных услуг – назначение пособий по рождению ребенка. В 2020 году родилось почти 425,6 тыс. детей, из них проактивно назначено 58,3 тыс. пособий. Мы задались вопросом, почему так мало? Провели анализ, в результате которого выявили ряд сдерживающих факторов. Это некорректные сведения по родственным связям, отсутствие регистрации номера телефона в базе мобильных граждан, отсутствие ответа на SMS-сообщение со стороны граждан, некорректные банковские счета, изменение жизненного статуса», – сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, в целях увеличения доли оказываемых услуг в электронном и проактивном формате совместно с заинтересованными государственными органами начата работа по изменению подходов и процессов оказания услуг населению, уже подготовлены предложения по трансформации и реинжинирингу оказания госуслуг.

    «В целях удобства услугополучателей нами ведется работа по экстерриторильному приему заявлений на назначение пенсий и пособий. Теперь граждане, вне зависимости от места нахождения, смогут подать заявления на назначение пенсий и пособий в любом центре обслуживания населения. Поэтапный перевод услуг планируется запускать с 1 апреля текущего года», – добавил Е. Оспанов.


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