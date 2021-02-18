Заявление МИД РК по итогам 15-ой международной встречи по Сирии в Астанинском формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует итоги 15-ой международной встречи по Сирии в Астанинском формате. Об этом говорится в тексте Заявления внешнеполитического ведомства нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

«Прошедшие 16-17 февраля 2021 г. в Сочи многосторонние и двусторонние консультации правительства и оппозиции Сирии при участии стран-гарантов Астанинского процесса - России, Ирана и Турции, а также специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии, подтверждают безотлагательность политического урегулирования сирийского кризиса в преддверии запланированных в 2021 г. президентских выборов. В этой связи Казахстан подтверждает свою приверженность принципам Астанинского процесса», - отмечается в Заявлении МИД РК.