Заявление МИД РК о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызской Республике

Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике.

Особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Республики Казахстан и нанесения ущерба имуществу этих предприятий. Казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Кыргызстана более 1 млрд. долларов США, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны.

Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана.

Напомним, ранее Общественный совет и коллектив Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики обратились ко всем политическим группам и народу Кыргызстана с просьбой прекратить рейдерские захваты государственных объектов. Сообщалось о том, что в Бишкеке пытаются захватить горводоканал, неизвестные захватили и ограбили угольное госпредприятие.

5 октября в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли протестующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, состоявшихся в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. Президент Кыргызстана призвал к благоразумию все политические силы страны, 7 октября Сооронбай Жээнбеков сделал очередное обращение к кыргызстанцам, в котором заявил о готовности к политическому диалогу. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов.