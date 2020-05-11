Заявление КНПК по итогам выступления Президента РК на заключительном заседании госкомиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунистическая Народная партия Казахстана сделала заявление по итогам выступления Президента Республики Казахстан К.Токаева на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает МИА «Казинформ».

Заявление Коммунистической Народной партии Казахстана по итогам выступления Президента Республики Казахстан К.Токаева на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Уважаемые казахстанцы!

Ознакомившись с выступлением Президента Республики Казахстан К.Токаева на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, Коммунистическая Народная партия Казахстана поддерживает выход из режима Чрезвычайного положения и преобразование комиссии в Государственную комиссию по восстановлению экономического роста.

В своем выступлении Глава государства отметил, что в этой нелегкой борьбе за здоровье, благополучие и жизни граждан есть определенные успехи, но, тем не менее, важно принимать меры предосторожности в повседневной жизни.

Все мы видим, что государственные меры, позволили предотвратить: риски широкого распространения коронавируса, панику и всемерно подготовиться системе здравоохранения и нашим гражданам к возможному пику заболеваемости.

Солидарны с поручением, что Правительству необходимо разработать и внедрить новые санитарные правила. Малые, средние и крупные компании должны работать в соответствии с новыми правилами. Поддержание социальной дистанции и ношение маски на публике должно стать нормой. Формирование Совета по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов позволит создать действенный механизм по противодействию угрозам в будущем.

Отдельным пунктом Президент отметил чрезвычайную ситуацию в Мактааральском районе Туркестанской области, где пострадавшим оказывается государственная помощь и общественная поддержка со всей республики. Оперативное реагирование позволило избежать больших потерь. Никто не забыт!

Особо важным вопросом, который волнует все общество, стал план развития нашей экономики. Пункты этого плана близки коммунистам и не раз озвучивались в депутатских запросах в Правительство. Мы всеми мерами будем поддерживать усиление роли государства в регулировании и финансировании реального сектора экономики, восстановлении справедливости в налогообложении доходов физических лиц, развитию кооперации на селе, борьбе с безработицей, улучшения качества жизни казахстанцев. Очень важно – это создание здоровых протекционистских мер для наших аграриев, переработчиков, промышленников.

Приоритетным моментом для коммунистов является усиление ответственности Правительства и местных исполнительных органов власти за повышение самообеспеченности казахстанской экономики. Поставлена задача развивать новые отрасли промышленности на основе нашей мощной сырьевой базы. Определен новый взгляд на будущую структуру казахстанской экономики и роль каждого из его основных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного.

Правильным, мощным стимулом для развития экономики, роста занятости и фактора социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья. Все мы видим, что программа «7-20-25» дала большой импульс ипотечному кредитованию и строительству жилья. Считаем, что запуск нового проекта по предоставлению кредита на жилье «5-10-20» с дополнительным финансирование в 390 миллиардов тенге придаст новый импульс строительству.

Помимо мультипликативного эффекта в экономике, самое важное для нас - это возможность получить многим нашим гражданам доступное жилье. Дополнительным стимулом станет возможность использование пенсионных накоплений.

Коммунистическая Народная партия Казахстана поддерживает инициативы Президента и с учетом того, что депутатской фракцией «Народные коммунисты» направлен пакет предложений для развития экономики республики в Правительство, партия нацелена на совместную работу во благо Казахстана.

Центральный Комитет Коммунистической Народной партии Казахстана