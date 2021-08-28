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Заявление госдепартамента США в честь 30-летия закрытия Семипалатинского полигона

28 Августа 2021 12:35
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Заявление госдепартамента США в честь 30-летия закрытия Семипалатинского полигона

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона Государственный департамент США опубликовал заявление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты поздравляют Казахстан с 30-летием закрытия Семипалатинского полигона по испытанию ядерного оружия. Решение закрыть его продемонстрировало чёткую приверженность ядерной безопасности и нераспространению.

Данное важнейшее решение Казахстана по Семипалатинскому полигону стало первым в серии жизненно важных мер, направленных на достижение более безопасного мира. После закрытия полигона Соединенные Штаты начали сотрудничать с Казахстаном с целью удалить с территории Казахстана наследие советской инфраструктуры ядерных испытаний, в том числе на одном из более поздних этапов ликвидацию 181 туннеля в горах Дегелен, которые использовались для ядерных испытаний.

Активная деятельность Казахстана в поддержку прекращения испытаний ядерных взрывных устройств во всем мире заслуживает уважения. В том же духе Соединенные Штаты поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и привержены работать над его вступлением в силу, признавая значительные трудности, которые стоят на пути к достижению этой цели. В соответствии с целями ДВЗЯИ США продолжают соблюдать мораторий на испытания ядерных взрывных устройств «нулевой мощности» и призывают все государства, обладающие ядерным оружием, объявить или сохранить такой мораторий.

«Мы благодарим Правительство Казахстана за постоянное партнерство», - говорится в тексте заявления.


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#МИД РК   #США   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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