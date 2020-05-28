Заявление Главы государства отвечает современным реалиям – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный деятель, политолог Айдос Сарым считает, что заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального совета общественного доверия отвечает современным реалиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заявление Главы государства отвечает современным реалиям, в особенности связанным с выходом из карантина и чрезвычайной ситуации. Как мы видели, многие наши институты по сути оказались не готовыми к такому роду заболевания как коронавирус. Поэтому многое приходилось делать в ручном режиме, выстраивать все. Вчерашнее поручение Касым-Жомарта Токаева, озвученное на заседании НСОД, также то, что он говорил до этого, было направлено на формирование необходимого стратегического каркаса. Все эти меры направлены на то, чтобы отвечать новым вызовам», - отметил политолог.

Айдос Сарым считает, что маленький вирус буквально остановил весь мир, сломал традиционный образ жизни.

«Как оказалось, маленький вирус может буквально остановить весь мир, сломать традиционный образ жизни. Понятно, что надо очень сильно вкладываться в медицинскую науку. Об этом тоже было сказано ранее. Конечно же, также необходимо заниматься подготовкой кадров.

Как показала пандемия, опыт карантина, каждая страна, прежде всего, заботится о себе, о своем народе. Каждая страна работает над своей экономикой. Поэтому нам действительно необходимо в это вкладываться и понять: что нам сейчас нужно, какие нас ждут вызовы через пять, десять, тридцать лет. Соответственно, под это нужно выстраивать нашу политику в сфере медицины и в других отраслях», - заключил общественный деятель Айдос Сарым.