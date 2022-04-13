Заявку на получение статуса беженцев подали в Нур-Султане 10 граждан Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По городу Нур-Султану зарегистрировано 14 лиц, ищущих убежище, четверо из них имеют статус беженцев. Об этом рассказал глава столичного управления миграционной службы Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«48 граждан России с начала года подали заявление на получение вида на жительство в Нур-Султане. 10 граждан Украины - около 3 семей - подали заявку на получение статуса беженцев. Мы будем их рассматривать согласно закону «О беженцах». Есть 10 граждан Украины, два гражданина Афганистана, и два гражданина КНР (этнические казахи). В целом по городу Нур-Султану зарегистрированы 14 лиц, ищущих убежище, четверо из которых имеют статус беженцев. Мы коллегиально приняли решение о том, что данные лица имеют право быть беженцами», - сообщил на брифинге Арман Баймухамет.

Спикер заверил, что миграционная служба будет рассматривать их заявления, чтобы выдать статус беженцев.

«То есть, понятно, что согласно закону «О беженцах» должны быть основания, чтобы признать их таковыми. Когда к нам обращаются, мы всячески оказываем помощь, максимально оказываем содействие. У многих, кто сюда приезжает, имеются родственники, кто-то здесь родился», - добавил Арман Баймухамет.

Ранее сообщалось о том, что свыше 2400 граждан России и Украины прибыли в Нур-Султан.