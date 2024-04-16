Заявку на получение помощи пострадавшие от паводков акмолинцы могут подать через смартфон

В Акмолинской области для пострадавших от паводков запущен пилотный проект по подаче заявки на получение помощи через приложение eGov Mobile. Новый функционал разработан Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда РК.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться в мобильном приложении, найти на главной странице услугу «Новый опрос по пострадавшим от паводков». В открывшемся окне необходимо указать все требуемые данные и информацию о пострадавших, в том числе банковский счет, контактный телефон, адрес происшествия, наличие или отсутствие временного жилья и пострадавшего имущества, описание нанесенного ущерба. После заполнения всех данных опросник необходимо подписать при помощи ЭЦП.

Через автоматическую информационную систему «Социальная помощь» заявка поступает в местные исполнительные органы по району происшествия. По обработанным заявкам будет проводиться выездная оценка пострадавшего имущества и оказываться необходимая поддержка.

Контроль за проведением оценки будет фиксироваться при помощи фото- и видеосъемки, а также геофиксации через специальное мобильное приложение FSM Social.

Внедренный механизм позволит полностью контролировать и мониторить процесс оказания помощи при чрезвычайных ситуациях с оцифровкой всех сведений.

Важно использовать только официальное приложения eGov Mobile во избежание получения личных данных третьими лицами.