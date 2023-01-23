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Заявки на выплату компенсации по депозитам на 304,4 млрд тенге приняли казахстанские банки

23 Января 2023, 21:44
Заявки на выплату компенсации по депозитам на 304,4 млрд тенге приняли казахстанские банки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 20 января 2023 года банки приняли заявления на выплату компенсации (премии) по тенговым вкладам на 304,4 млрд тенге. Это составляет 92,3 % от потенциальной суммы компенсации, положенной государством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года был продлен срок подачи заявлений на выплату компенсации, теперь вкладчики могут обратиться в банки до 10 февраля 2023 года включительно.

Всего компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов, отмечают в КФГД. По статистике, 94 % граждан, владеющих депозитом на сумму более 1 млн тенге, подали заявления на получение компенсации.

«Мы хотим напомнить, что вне зависимости от размера, премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие Правилам программы, разработанной Министерством финансов и Национальным банком Казахстана. Депозиторы, которые еще не подтвердили в банках согласие на получение компенсации, могут сделать это до 10 февраля 2023 года включительно. Подать заявление можно в отделении банков или онлайн через мобильные приложения. Банки начнут выплачивать компенсацию после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10%-компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке», - рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

КФГД напоминает, что важным условием для получения премии является сохранение вклада до 23 февраля 2023 года включительно. Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите в течение года.

Дополнительную информацию о процедуре выплаты можно узнать в банках, где размещен вклад, либо направить свои вопросы на почту info@kdif.kz, в Telegram-чат @kdif_ask или обратиться в колл-центр КФГД по бесплатному номеру 1460.


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