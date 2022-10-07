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    18:16, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Заявки на соискание Национальной премии «URKER – 2022» принимаются до 19 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области печатной, радио, интернет-журналистики «URKER - 2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

    Участниками премии могут быть республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики.

    Прием заявок будет осуществляться с 30 сентября по 19 октября 2022 года включительно.

    Заявленные работы должны быть опубликованы в период со 2 июня 2021 года до 29 сентября 2022 года. Конкурсные работы должны быть опубликованы в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

    Заявки принимаются на официальном сайте премии - urker-awards.kz по 10 номинациям:

    - Лучшее интервью года;

    - Лучший репортаж года;

    - Лучший материал на социальную тему;

    - Лучшее журналистское расследование года;

    - Лучший аналитический материал года;

    - Лучший материал на международную тему;

    - Лучший новостной портал года;

    - Лучший проект на радиостанции;

    - Лучшая фотография года;

    - Лучшее региональное СМИ.

    Специальные премии:

    Специальная премия имени Батыра Казыбаева (проект интернет-СМИ);

    Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова (проект печатных СМИ);

    Специальная премия имени Шерхана Муртаза (авторский проект).

    Оценивать работы будет независимое жюри, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты.

    По итогам конкурса лучшему представителю каждой номинации присваивается звание победителя с вручением памятной статуэтки «URKER - 2022» и денежной премии в размере 1 000 000 тенге.

    Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры».

    Национальная премия «URKER» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.


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