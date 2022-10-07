Заявки на соискание Национальной премии «URKER – 2022» принимаются до 19 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области печатной, радио, интернет-журналистики «URKER - 2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Участниками премии могут быть республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики.

Прием заявок будет осуществляться с 30 сентября по 19 октября 2022 года включительно.

Заявленные работы должны быть опубликованы в период со 2 июня 2021 года до 29 сентября 2022 года. Конкурсные работы должны быть опубликованы в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте премии - urker-awards.kz по 10 номинациям:

- Лучшее интервью года;

- Лучший репортаж года;

- Лучший материал на социальную тему;

- Лучшее журналистское расследование года;

- Лучший аналитический материал года;

- Лучший материал на международную тему;

- Лучший новостной портал года;

- Лучший проект на радиостанции;

- Лучшая фотография года;

- Лучшее региональное СМИ.

Специальные премии:

Специальная премия имени Батыра Казыбаева (проект интернет-СМИ);

Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова (проект печатных СМИ);

Специальная премия имени Шерхана Муртаза (авторский проект).

Оценивать работы будет независимое жюри, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты.

По итогам конкурса лучшему представителю каждой номинации присваивается звание победителя с вручением памятной статуэтки «URKER - 2022» и денежной премии в размере 1 000 000 тенге.

Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК и Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры».

Национальная премия «URKER» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на способствование развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов и критериев, увеличению гражданской активности.