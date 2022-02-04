Заявки на постановку в очередь на жильё теперь принимаются только через eGov.kz
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Правительство для граждан» (ЦОН) более не принимает заявки на постановку в очередь на жилье и теперь постановка на очередь будет производиться только электронно через портал egov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КГУ «Жилищного фонда» акимата города Нур-Султан.
Для постановки на очередь через портал egov.kz нужен только ЭЦП. Все остальные данные по доходам, адресной регистрации, принадлежности к категории база видит сама.
Также требуется постоянная прописка не менее трех лет. У того, кто подает заявку и членов его семьи не должно быть жилого имущества на праве собственности по РК на момент постановки на очередь и за последние 5 лет.
Кто может встать в очередь на жилье:
· инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
· дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
· социально уязвимые слои населения;
· многодетные семьи;
· государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов, лица, занимающие государственные выборные должности;
· граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Кто относится к социально уязвимым слоям населения?
· лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
· семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
· лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний:
· пенсионеры по возрасту;
· дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
· многодетные семьи;
· неполные семьи;
· инвалиды I и II группы;
· кандасы;
· лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
· семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных обязанностей;
Куда нужно подать документы, чтобы встать в очередь на жильё?
Электронно через портал egov.kz с помощью ЭЦП.
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