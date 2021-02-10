Заявки на госслужбу можно будет подать через интернет - Анар Жаилганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Претенденты на государственную службу смогут подавать заявки через интернет. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством разработаны проекты инвестиционного предложения и технического задания на развитие и модернизацию информационной системы, которые находятся на согласовании в уполномоченных органах», - сказала Анар Жаилганова.

Спикер пояснила, что получено доменное имя iqyzmet.gov.kz для портала «Прием на государственную службу», где кандидаты смогут подавать заявку в сети Интернет.

Проводятся работы по проведению пилотного апробирования процесса «Прием на государственную службу». В результате реализации модернизированных процессов ожидаются следующие результаты: оптимизация и автоматизация всех кадровых процессов в госорганах, создание удобств для работы госслужащего; перевод в электронный формат всех формируемых документов в рамках кадрового делопроизводства (либо отказ в формировании некоторых документов за счет автоматизации); контроль процесса управления персоналом.

«В предыдущие годы из-за неправильного планирования и неравномерной нагрузки многие госслужащие не могли пройти обучение в Академии и ее филиалах из-за чего нарушались графики повышения квалификации, а также страдало качество обучения», - заключила Анар Жаилганова.