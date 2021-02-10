Заявки на госслужбу можно будет подать через интернет - Анар Жаилганова
«Агентством разработаны проекты инвестиционного предложения и технического задания на развитие и модернизацию информационной системы, которые находятся на согласовании в уполномоченных органах», - сказала Анар Жаилганова.
Спикер пояснила, что получено доменное имя iqyzmet.gov.kz для портала «Прием на государственную службу», где кандидаты смогут подавать заявку в сети Интернет.
Проводятся работы по проведению пилотного апробирования процесса «Прием на государственную службу». В результате реализации модернизированных процессов ожидаются следующие результаты: оптимизация и автоматизация всех кадровых процессов в госорганах, создание удобств для работы госслужащего; перевод в электронный формат всех формируемых документов в рамках кадрового делопроизводства (либо отказ в формировании некоторых документов за счет автоматизации); контроль процесса управления персоналом.
«В предыдущие годы из-за неправильного планирования и неравномерной нагрузки многие госслужащие не могли пройти обучение в Академии и ее филиалах из-за чего нарушались графики повышения квалификации, а также страдало качество обучения», - заключила Анар Жаилганова.