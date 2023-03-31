Заявки на банкротство подали 34 тысячи казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве финансов РК отчитались о ходе рассмотрения заявок от казахстанцев на признание их банкротами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По внесудебному банкротству. Из 34 тысяч заявлений мы на сегодня обработали 10 382 заявления. Лидерами по заявкам стали Туркестанская область (более 5,4 тысячи человек), Алматинская область (более 4 тысяч человек), Алматы (почти 3 тысячи заявителей). Меньше всего в Улытауской области – 336 человек», - сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В результате, по данным спикера, в отношении 2 670 граждан начата процедура внесудебного банкротства, что составляет 26% от всех обратившихся. Из них 375 человек являются получателями государственной адресной социальной помощи.

По 7340 заявлениям граждане получили отказ в применении процедуры внесудебного банкротства.

Основные причины отказа:

1. По данным кредитных бюро, у 6713 человек имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев или сумма долга превышает пороговое значение в 1600 месячных расчетных показателей;

2. По 1846 заявителю не получено подтверждение от Министерстве труда и социальной защиты населения РК, что они являются получателями адресной социальной помощи в течение 6-ти месяцев;

3. Не указали факт наличия супруга и соответственно не получили согласие у них на применение процедуры 1463 человек;

4. По сведениям Министерства юстиции РК, у 1349 человек на праве собственности имеется недвижимое имущество;

5. Согласно сведениям Министерства сельского хозяйства РК, у 941-х граждан есть земельные участки;

6. За 789 гражданами зарегистрирован автотранспорт (данные Министерства внутренних дел РК).

С заявлением на применение процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратились 139 человек.

По словам вице-министра финансов, низкие показатели связаны с тем, что рассматриваются должники с большой суммой задолженности, имеется имущество, много кредиторов и из-за ряда других спорных моментов, которые требуют тщательного разбирательства.

Напомним, закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство подписаны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 30 января 2022 года.

Ранее была опубликована видеоинструкция, как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz.