Заявки на 42 500 тенге подавали за умерших, заключенные и выехавшие из страны - Минтруда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов сообщил о выявленных фактах нарушений при подаче заявок на получение социальной выплаты в 42 500 теге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При проверке заявителей через информационные системы МТСЗН и других государственных органов были выявлены случаи несоответствия отдельных ИП и наемных работников необходимым критериям. В связи с чем им было отказано в выплате социального пособия», - сказал Акмади Сарбасов.
Прежде всего, как сообщил вице-министр, отказы были произведены в связи с отсутствием пенсионных взносов и социальных отчислений; увеличением пенсионных взносов и социальных отчислений в период ЧП (в апреле); неподтверждением потери дохода у ИП; наличием двойного дохода; работодатель, указанный в заявлении, не был плательщиком пенсионных взносов и социальных отчислений.
Также были отказы и по статусу заявителей, включая наличие статуса безработного; фиктивные заявления за умерших людей; заявления от выехавших за рубеж; заявления от находящихся в местах лишения свободы; заявления от работников госсектора, квазигоссектора, БВУ и других предприятий, работавших во время ЧП; заявления от активных получателей пенсий и пособий.
- Как столичные торговые дома соблюдают санитарные нормы
- Аким ЗКО и руководство компании КПО б.в. обсудили меры, вводимые на Карачаганаке
- Объявлен конкурс для талантливой молодежи Казахстана
- Япония объявила об окончании режима ЧП
- В Туркестанской области продлили карантин до 8 июня
- Годовалая девочка заболела коронавирусом в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана