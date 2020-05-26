+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 34 °С
Алматы: 30 °С
USD 414.13 EUR 451.40
RUB 5.80 CNY 58.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заявки на 42 500 тенге подавали за умерших, заключенные и выехавшие из страны - Минтруда

26 Мая 2020 13:51
Поделиться:
Заявки на 42 500 тенге подавали за умерших, заключенные и выехавшие из страны - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов сообщил о выявленных фактах нарушений при подаче заявок на получение социальной выплаты в 42 500 теге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При проверке заявителей через информационные системы МТСЗН и других государственных органов были выявлены случаи несоответствия отдельных ИП и наемных работников необходимым критериям. В связи с чем им было отказано в выплате социального пособия», - сказал Акмади Сарбасов.

Прежде всего, как сообщил вице-министр, отказы были произведены в связи с отсутствием пенсионных взносов и социальных отчислений; увеличением пенсионных взносов и социальных отчислений в период ЧП (в апреле); неподтверждением потери дохода у ИП; наличием двойного дохода; работодатель, указанный в заявлении, не был плательщиком пенсионных взносов и социальных отчислений.

Также были отказы и по статусу заявителей, включая наличие статуса безработного; фиктивные заявления за умерших людей; заявления от выехавших за рубеж; заявления от находящихся в местах лишения свободы; заявления от работников госсектора, квазигоссектора, БВУ и других предприятий, работавших во время ЧП; заявления от активных получателей пенсий и пособий.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Общество, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив