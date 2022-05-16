16 Мая 2022 14:10

Заявки казахстанцев на льготное автокредитование будут принимать в автосалонах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отделениях банка принимать заявки не будут. Об этом заявил заместитель председателя Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С сегодняшнего дня запущена программа по льготному автокредитованию под 4%.

«Начинается новая программа. Она отличается от предыдущих программ. По ней очередь будет формироваться с нуля», - заявил Ринат Гаппаров в ходе брифинга.

«Очередь стартует с самого начала. Сегодня те, кто пойдет в автосалон, выберет машину, получит счет на оплату с VIN-кодом, потом пойдет в банк и там его поставят в электронную очередь. Те люди, которые на текущий момент стоят в очереди по старым программам льготного автокредитования, автоматически не переводятся», - уточнил спикер.

Он сообщил, что прием заявок сегодня стартует в 14:00.

«Первым заявки начнет принимать «Банк ЦентрКредит». На сегодняшний день одобрены четыре банка», - проинформировал он.

Также в ходе брифинга стало известно, что казахстанцам нужно обращаться в автосалоны.

«С 14:00 просим обращаться только в автосалоны. Во всех автосалонах есть сотрудники банка, которые будут принимать заявки. Заявки в отделениях банка не принимаются», - сообщили представители банка.

Машину по программе льготного автокредитования можно получить один раз в два года.

Ранее вице-президент Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ) Казахстана Анар Макашева заявила, что для приобретения в рамках льготного автокредитования автомобилей в стране достаточно.