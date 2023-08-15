Заявка на премиум: чем нам понравился новый флагман от Xiaomi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судя по всему, Xiaomi окончательно выросла из сегмента бюджетных смартфонов и решила отвоевать место в премиум-сегменте. Знакомьтесь: Xiaomi 13 Pro. Камера, разработанная совместно с Leicа, AMOLED-экран с рекордной заявленной яркостью, корпус с влагозащитой IP68, невероятно быстрая зарядка… В общем, модель, которая вполне может подвинуть флагманы многих именитых брендов, передает МИА «Казинформ».

Говорить о дизайне современных смартфонов довольно сложно – все они так или иначе похожи друг на друга. Разница в прямых или закругленных гранях и блоке камеры. В отличие от младшей версии у Xiaomi 13 Pro более узкая рамка в цвет корпуса и закругленные грани. На задней панели расположен выступающий на 4 мм квадратный модуль с камерами. Сама задняя панель покрыта глянцевым керамическим покрытием с защитой от царапин. Смотрится дорого и изысканно. Качество материалов на высшем уровне.

Но в данном случае дизайн – это не главное. Главное – то, что внутри. И – уж поверьте – таким оснащением могут похвастаться очень немногие.

Экран Xiaomi 13 Pro сам по себе является отдельным классом. Это 6,73-дюймовая LTPO AMOLED-панель с максимальной яркостью до 1900 нит (больше пока не существует) и частотой обновления 120 Гц.

По умолчанию установлено разрешение Full HD+, но его можно переключить на Quad HD+. А можно активировать динамическую регулировку разрешения. Помимо этого, Xiaomi предлагает несколько дополнительных функций улучшения картинки на основе ИИ. Например, включить автоматическое повышение разрешения и динамического диапазона видео или оптимизацию фотографий на основе их содержания. Для чувствительных к мерцанию людей компания предусмотрела ШИМ-затемнение с частотой 1920 Гц.

Любителей всевозможного видеоконтента однозначно порадуют одни из лучших на рынке стереодинамиков.

А вот любители игр будут в восторге от процессора. Xiaomi 13 Pro работает на Snapdragon 8 Gen 2. Это одно из самых мощных решений на данный момент. У него пять высокопроизводительных ядер вместо четырех. Дополняет их достойное количество оперативной памяти — 12 Гб, которое расширяется от 3 до 7 Гб за счет внутренней памяти. То есть максимум можно получить 19 Гб оперативки. Флагманское решение.

Еще одно из несомненных преимуществ Xiaomi 13 Pro – скорость зарядки. С комплектным блоком питания на 120 Вт на полную зарядку потребуется не более 20 минут. Плюс есть еще быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная зарядка.

Что касается автономности, то смело можно рассчитывать на шесть-семь часов работы экрана в смешанном режиме с Wi-Fi и LTE.

И, наконец, вишенка на торте – камера. Смартфоны Xiaomi всегда отличались отличным качеством фотографий, но на этот раз…

Еще когда ты держишь в руках коробку Xiaomi 13 Pro, в глаза бросается надпись Leica. И ты понимаешь, что на сей раз тебя ждет что-то совершенно особенное. Leica – это одни из самых дорогих фотокамер и то, что смартфон спроектирован совместно с именитым брендом фототехники говорит о многом.

Итак, фронтальная камера получила Quad Bayer-сенсор OmniVision OV32C разрешением 32 Мп и объектив без автофокуса. Вспышки нет. Есть бьютификатор и портретный режим. Также можно выбрать между двумя фокусными расстояниями, а вот возможности снимать с полным разрешением сенсора нет — доступны только «базовые» 8 Мп.

Задний слот состоит из трех камер. И там все гораздо интереснее. Xiaomi 13 Pro унаследовал 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 на 50 Мп от Xiaomi 12S Ultra. В основе остальных двух модулей — датчик Samsung JN1 на 50 Мп, но с разными объективами: 14 мм с углом обзора 115 градусов и 75 мм с 3,2-кратным оптическим приближением. Причем обе эти камеры поддерживают макросъемку.

Основная камера применяет гибридную систему фокусировки — вместе с фазовым автофокусом, выполненным по схеме Dual Pixel, используется контрастный автофокус с лазерным дальномером.

Все три модуля по умолчанию снимают с разрешением 12,5 Мп, но при этом каждый, как и любой другой сенсор со структурой пикселей Quad Bayer, в любой момент можно переключить на съемку с повышенным (до 50 Мп) разрешением.

Когда вы в первый раз откроете камеру смартфона, то она предложит два цветовых пресета: Leica Vibrant и Leica Authentic. При настройке Leica Vibrant цвета становятся более яркими, насыщенными, при настройке Leica Authentic, как и указано в названии, — более честными, спокойными.

В остальном меню и режимы привычные: фото, видео, портрет, ночь, профи и т.д. Все доступное разрешение включается в режиме «50 Мп». Можно включать интеллектуальные функции, HDR, вспышку, таймер, эффект tilt-shift и «Кинематографический кадр» (добавляет черные плашки сверху и снизу). В общем, если «лейковского» фильтра недостаточно, «искусственный интеллект» в помощь: он распознает сценарий и подстроит под него картинку, делая цвета еще более насыщенными и глубокими.

Что касается цвета, контрастности и детализации, то тут никаких вопросов. Даже в сложных сценах, когда одновременно есть и яркие, и темные области. И при любом освещении.

В общем, детальнее познакомившись с Xiaomi 13 Pro, можно с уверенностью сказать, что это флагман среди современных смартфонов. Топовый процессор обеспечивает бескомпромиссную производительность, качество фотографий и видео находится на отличном уровне, все интерфейсы связи работают идеально. Достойный выбор по неплохой цене.