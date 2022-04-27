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    13:05, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Заявители из регионов обратились к главе Мининдустрии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прием к министру индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбеку Ускенбаеву через платформу удаленной конференц-связи Zoom обратились жители городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    Столичный житель Г. Сакенкызы выразила свое недовольство на халатность, грубость и бездействие должностных лиц АО НК «КазАвтоЖол», к которым она обращалась в связи с произошедшим ДТП. Женщина попросила министра разобраться в ситуации и принять необходимые меры по защите ее прав и интересов.

    Т. Караменов из Шымкента выразил претензию на некачественное строительство многоквартирных домов в новом микрорайоне. По его словам, жильцы испытывают проблемы с канализацией и водопроводом, а в доме, где он проживает, не исправна система отопления.

    Пенсионер М. Шаханов, стоящий в очереди акимата как нуждающийся в жилье, поднял вопрос об увеличении финансирования на строительство квартир для социально уязвимых слоев населения в Алматы. Также он поинтересовался, почему по новой программе субсидирования аренды жилья на коммерческом рынке запрещено снимать квартиру у родственников.

    Предприниматель из Шымкента Д. Алтынбеков задал вопрос касательно перевозки опасных грузов. Заявитель Т. Досмагамбетов из Уральска задал ряд вопросов по жилищной политике, а также поднял проблему состояния автомобильных дорог в ЗКО.

    К. Ускенбаев дал разъяснения и поручил руководству Комитета по делам строительства и ЖКХ в ближайшие дни выехать в Шымкент, создать специальную комиссию и включить в нее заявителя Т. Караменова, чтобы проверить изложенные им факты.

    Гражданину Т. Досмагамбетову министр ответил, что планирует скоро снова поехать в Западно-Казахстанскую область для решения вопросов в части строительства дорог. Поднятые на приеме вопросы будут обсуждены с акимом региона.


    Теги:
    Регионы Казахстана МИИР РК Общество
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