Заявил об аффекте и обвинил погибшую: подсудимый по делу Нурай Серикбай озвучил свою версию

Первым допросили 28-летнего подсудимого Шерхана Аймахана, который изложил собственную версию произошедшего. В отличие от предварительных слушаний, сегодня он не стал скрывать глубокий порез на шее под бинтом, повязка осталась только на руке.

Объясняя травмы, подсудимый заявил, что пытался свести счеты с жизнью во время их последней встречи. Адвокаты потерпевшей стороны расценили порезы как демонстративную манипуляцию, направленную на родных и окружающих.

Ничего не помню: что заявил подсудимый в суде

По словам Аймахана, он познакомился с Нурай 14 июня 2025 года на беташаре. Осенью девушка якобы добровольно согласилась выйти за него замуж, подтвердив это распиской. Обвинение в сталкинге Аймахан отрицает. Сотни звонков, фигурирующих в материалах дела, подсудимый объяснил технической ошибкой или функцией автодозвона, заявив, что сам не совершал стольких вызовов.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Говоря о дне трагедии, Аймахан заявил, что сам хотел расстаться и вернуть кольцо. Перед встречей случайно положил в карман толстовки два ножа из бардачка машины и забыл о них.

— Когда пришла Нурай, я сказал, что мы с ней расстаемся, и на этом все закончено. Она выбросила кольцо прямо на улицу, ударила меня в грудь и стала говорить оскорбительные слова. В этот момент я почувствовал нож у себя в кармане и достал его. Предложил нож Нурай и сказал: «Возьми нож и лучше воткни мне его». Тогда она взяла его и ударила ножом с правой стороны. После этого я уже ничего не помню, был в состоянии аффекта, — сообщил Шерхан Аймахан в суде.

Подсудимый утверждает, что не помнит сам момент нанесения ударов. Провалы в памяти он объяснил психическим расстройством после травмы головы, полученной в бассейне в 2019 году.

Во время допроса со стороны защиты потерпевших подсудимый так и не смог прояснить детали убийства и свое бегство. Аймахан утверждает, что лишился чувств сразу после того, как девушка якобы ранила его. В сознание пришел уже за городом. Обнаружив у себя порезы и два ножа в карманах, он, по собственным словам, поймал попутную машину до ближайшего отдела полиции, где впервые и услышал о смерти Нурай.

Заявляя о своих чувствах к погибшей, подсудимый категорически отрицал умысел на ее убийство и сказал, что очень любил Нурай. После допроса, обвиняемый попросил прощения у родных погибшей, собственной семьи и казахстанцев, вновь списав случившееся на последствия своего заболевания и отсутствие своевременного лечения.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Позиция защиты

С показаниями обвиняемого категорически не согласна сторона потерпевших. Адвокат семьи Аянхан Омаров заявил, что Аймахан пытается уйти от ответственности и его версия о случайной встрече не выдерживает критики.

— Согласно показаниям брата Нурай Серикбай, именно 11 января в вечернее время, около шести часов, Нурай дома готовила яблочный пирог и вышла в магазин за разрыхлителем для теста. Она была в домашней одежде, сверху просто накинула куртку. У нее не было умысла и желания в этот день встречаться с подсудимым. В материалах дела нет никаких данных, что они переписывались. Он специально подкараулил ее возле торгового центра, — прокомментировал адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров.

Адвокат подчеркнул, что версия об аффекте полностью опровергнута судебно-психиатрической экспертизой Республиканского центра. В момент преступления Аймахан полностью осознавал свои действия и руководил ими. К тому же на первых допросах в ходе следствия подсудимый детально описывал, куда и с какой целью наносил удары, что противоречит его текущим заявлениям в суде.

На видеозаписях также не зафиксировано никакой агрессии со стороны девушки — на кадрах видно лишь, как Нурай пыталась спасти свою жизнь.

Опроверг защитник и заявления Аймахана о финансовых переводах.

— Родителями Нурай был проведен анализ поступлений на ее счет. Около 185 тысяч тенге действительно перечислял подсудимый. Однако еще в ноябре прошлого года отец Нурай вернул эти деньги отцу подсудимого. Когда тот перевел их обратно, отец девушки направил всю сумму в благотворительный фонд. В настоящее время семья Нурай Серикбай не должна подсудимому ни тиына, — пояснил Аянхан Омаров.

Защитник также расценил порезы на шее и руках Аймахана не как попытку самоубийства, а как манипуляцию. Кроме того, адвокат сообщил о подготовке петиции по ужесточению наказания за сталкинг (ст. 115-1 УК РК), предложив перевести повторное преследование и сталкинг со стороны бывших партнеров в категорию более тяжких преступлений.

После перерыва суд продолжит допрос отца погибшей Бауыржана Сагынбека, матери Айгуль и близкой подруги Нурай.

Напомним, 11 января 2026 года в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. По данным следствия, подсудимый нанес ей 35 ножевых ранений. Шерхана Аймахана обвиняют в принуждении к браку, сталкинге и убийстве с особой жестокостью. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.