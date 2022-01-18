Завышающие надбавку торговые сети будут привлечены к административной ответственности – Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утвержденная методика введения пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары позволит не допустить роста цен на полках в рамках заданного коридора инфляции. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня Министерством торговли и интеграции утверждена Методика введения пороговых и предельных цен на социально значимые продовольственные товары. Новая методика позволит не допустить роста цен на полках в рамках заданного коридора инфляции. Уже утверждены пороговые цены на 1 квартал текущего года. Со стороны акиматов будут проводиться усиленный мониторинг и контроль за соблюдением размеров торговой надбавки и недопущения взимания торговыми сетями вознаграждения. К этой работе будет привлечена общественность. Торговые сети, завышающие надбавку, будут привлечены к административной ответственности», - сказал министр торговли интеграции на заседании Правительства.

Наряду с принятыми мерами по фиксации цен на нефтепродукты и сжиженный газ, по словам Бахыта Султанова, Министерством энергетики дополнительно разработаны меры по сдерживанию цен на ГСМ, электроэнергию и их транспортировку. Также Министерством индустрии и инфраструктурного развития принимаются меры по недопущению роста цен на уголь.

Агентством по защите и развитию конкуренции в случае наличия признаков сговоров или злоупотреблением монопольным положением субъектами бизнеса, будут незамедлительно приниматься меры антимонопольного реагирования.

«В целом направление работы государственных органов будет нацелено на решение проблем высокой инфляции с качественным исполнением всех предусмотренных мер в Плане оперативных действий», - заверил Бахыт Султанов.