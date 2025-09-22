РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    23:55, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Завтра станет известен обладатель «Золотого мяча»

    Завтра, 22 сентября, состоится церемония вручения одной из самых престижных наград в мировом футболе — «Золотого мяча», учрежденного журналом France Football, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алтын доп
    Фото: championat.ru

    В этом году мероприятие пройдет в 69-й раз.

    В четвертый раз подряд лауреат будет определяться не по итогам календарного года, как это было ранее, а на основании результатов, показанных в течение футбольного сезона. В зачет пойдут достижения игроков за период с 1 августа 2024 года по 25 июля 2025 года.

    Право голосовать за претендентов предоставлено спортивным журналистам. Каждый из них составляет список из десяти футболистов. Игрок, занявший первую строчку в списке, получает 15 баллов, второе место — 12 баллов, третье — 10. Далее баллы распределяются по убывающей: от 8 до 1. Футболист, набравший наибольшее количество баллов по итогам голосования, становится обладателем «Золотого мяча».

    Среди главных претендентов на награду в числе первой пятёрки находятся Джуд Беллингем, Вирджил ван Дейк, Винисиус Жуниор, Флориан Вирц и Витинья.

    В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал испанец Родри.

     

    Спорт Футбол Мировые новости
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
