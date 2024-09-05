Завозили туркменские под видом узбекских - глава Минторговли о контрафактных яблоках

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев заявил о проблеме ввоза в Казахстан контрафактной продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, недавно Казахстан установил запрет на ввоз яблок автотранспортом.

— У нас большой вклад в импорт вносят польские яблоки, они напрямую везутся железнодорожным транспортом. Мы запретили, потому что, когда яблоки автотранспортом заводятся, страна происхождения не совпадает с декларируемыми сведениями, — сообщил министр.

По его словам, в Казахстан под видом узбекских товаров завозили туркменские помидоры, огурцы и яблоки.