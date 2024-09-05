Завозили туркменские под видом узбекских - глава Минторговли о контрафактных яблоках
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев заявил о проблеме ввоза в Казахстан контрафактной продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, недавно Казахстан установил запрет на ввоз яблок автотранспортом.
— У нас большой вклад в импорт вносят польские яблоки, они напрямую везутся железнодорожным транспортом. Мы запретили, потому что, когда яблоки автотранспортом заводятся, страна происхождения не совпадает с декларируемыми сведениями, — сообщил министр.
По его словам, в Казахстан под видом узбекских товаров завозили туркменские помидоры, огурцы и яблоки.
— В целом надо отметить, что у нас ожидается хороший урожай, порядка 300 тысяч тонн наших яблок более 12 сортов. Поэтому ничто из полок не пропадет. То, что жд способом завозится оптом, в открытую, честно и качественно, продолжает завозиться, но все, что серое и контрафактное, перестанет находиться в торговом обороте, — добавил Шаккалиев.