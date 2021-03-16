Завозили больных на каталках без сознания: воспоминания столичных врачей о начале пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные врачи, которые работали в приемных отделениях инфекционных стационаров, поделились воспоминаниями о первой волне пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Врач городской поликлиники №15 Айнур Караулова с начала мая работала в приемном покое инфекционного центра, через который проходили все больные пациенты с коронавирусом. Свои рабочие будни она вспоминает с грустью и радостью одновременно, ведь медики спасали людей от смерти.

«Поначалу наплыв пациентов был не слишком велик. Но со временем ситуация изменилась. С конца июня пациентов с каждым днём становилось все больше. Мы работали сутками. Бывало, что врачи сами заболевали и выбывали из строя. Нагрузка была большая. Скорые стояли по три, четыре машины. Завозили больных на каталках, без сознания. Одним словом, было страшно», - вспоминает Айнур Караулова.

Особенно врачу запомнился один случай, когда нужно было действовать незамедлительно:

«В один из дней привезли пациента с сопутствующим заболеванием ЦР легких, с одышкой и температурой, сатурация ниже 30, еле жив. Вызвала бригаду реаниматологов с дефибриллятором, бегу вместе с каталкой и пациентом в реанимацию. С реаниматологами поставили аппарат ИВЛ. Все это заняло от 5 до 30 минут, и мы, грубо говоря, вытащили пациента с того света. Это был очень запоминающийся опыт в моей жизни».

По словам Айнур Карауловой, практически весь июль поступали тяжелые пациенты. Их незамедлительно отправляли на КТ, пока сатурация позволяла.

Врач Гульназ Қадір, которая работала на передовой в борьбе с COVID-19, также поделилась воспоминаниями о летнем периоде.

«Жизнь дается один раз, и для этого, я думаю, нужно преодолеть все невзгоды. На пике пандемии нагрузка была большая. Многие в начале не знали, какова тактика лечения. Плюс ко всему медицинские работники сами начали заболевать, работы на одного врача стало больше. Но мы старались как-то себя поддерживать. Это очень сильно помогает», - поделилась воспоминаниями заведущая отделением.