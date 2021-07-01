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    16:34, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Заводы по сортировке мусора запустят в трех городах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОО «Оператор РОП» планирует до осени текущего года открыть в городах Усть-Каменогорск, Семей, Актобе заводы по сортировке мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы совместно с Минэкологии начали в пилотном режиме проект по материально-техническому оснащению двух городов ВКО и города Актобе. Для города Усть-Каменогорска мы приобрели шесть машин для сбора мусора, а также 1,5 тысячи мусорных контейнеров. Для города Семипалатинска - 6 машин для сбора мусора и 1 274 контейнеров. Для города Актобе - шесть автомашин и 1 800 контейнеров. Мы также приобрели за 7 млн евро три завода по сортировке мусора. Средства были выделены от утильсборов», - сказал глава ТОО «Оператор РОП» Медет Курмангалиев, выступая на пятом евразийском бизнес-форуме по возобновляемой энергии и переработке отходов «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM».

    Ранее он предложил превратить село Косшы близ столицы в город без отходов.

    «В течение пяти лет будет приобретено 17 тысяч контейнеров, 49 единиц спецтехники. В этом году планируем ввести проект «Безотходный город». Есть договоренность с акиматом Акмолинской области. Село Косшы планируется превратить в «безотходный город», - заявил Медет Курмангалиев.


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