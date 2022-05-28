28 Мая 2022 10:51

Заводы по производству фармацевтических препаратов построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения поделились планами по развитию фармацевтической промышленности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства, данном на третьем заседании Национального совета общественного доверия от 27 мая 2020 года, Министерством здравоохранения ведется работа по развитию фармацевтической промышленности. На сегодняшний день утверждены Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы, а также Государственная программа развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы. На основании утвержденных документов разрабатывается направление «Отечественная фармацевтическая промышленность Казахстана» Национального проекта «Здоровая нация» на 2021-2025 годы», - сообщили в Минздраве в ответ на запрос редакции.

В ведомстве пояснили, что основные меры по реализации государственной политики в сфере фармацевтической промышленности – это регистрация медицинской продукции, соблюдение требований надлежащих фармацевтических практик, заключение долгосрочных договоров, контрактное производство.

«С этой целью 10 мая 2022 года в рамках государственного визита Главы государства Токаева К.К. в Турецкую Республику подписаны Соглашения между МЗ РК и компанией Атабай о сотрудничестве по строительству завода по производству фармацевтических препаратов, а также компанией Нобель о сотрудничестве по строительству второго фармацевтического завода в городе Алматы. Принятие указанных Соглашений позволит Казахстану развивать отечественное производство оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, развитию экспортного потенциала отечественной фармацевтической продукции, наращивать научный и кадровый потенциал и др.», - говорится в ответе.

Как сообщалось, Казахстан и Турция подписали соглашение в области медицины и здравоохранения.