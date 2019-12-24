Заводы ламинированной фанеры и шпона откроют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области рассказали о реализуемых и перспективных инвестиционных проектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов сообщил, что совместно с турецким партнером реализуется проект завода по изготовлению ламинированной фанеры ТОО «Северный Фанерный Комбинат».

«Необходим земельный участок площадью 1 гектар под склады. В январе будет выдан акт на землю. Работы внутри уже начались. Идет реконструкция существующего здания площадью 6 тысяч квадратных метров. Это здание бывшего трубного завода», - сказал А.Уразгулов.

Еще один новый завод, который планируют открыть в регионе – деревообрабатывающий. Компания «Траст Петролеум» будет заниматься производством шпона.

«Пуско-наладочные работы и выпуск первой продукции запланированы на январь 2020 года. В феврале планируют начать сертификацию продукции для поставки в Европу и Китай. У инвестора есть планы по дальнейшей деревообработке и вхождению в специальную экономическую зону», - отметил А. Уразгулов.

Он добавил, что управление занимается 34 инвестпроектами с участием отечественного и иностранного капитала на общую сумму более 226 млрд тенге. Их реализация позволит создать 3 тысячи рабочих мест.

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