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Заводу «Кировец» в Костанае исполнился год

12 Ноября 2020 18:41
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Заводу «Кировец» в Костанае исполнился год

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Первый свой день рождения отметил коллектив Костанайского тракторного завода (далее КТЗ). КТЗ является официальным производителем энергонасыщенных тракторов «Кировец» на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

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Открывали предприятие, которое создано в рамках расширения промышленной кооперации с Российской Федерацией, в 2019 году Премьер-министр РК Аскар Мамин и директор «Петербургского тракторного завода» Сергей Серебряков.

Сегодня КТЗ не просто вышел на проектную мощность, но и занимается повышением уровня локализации тракторов «Кировец». Завод приобрел и установил высокотехнологичное оборудование для работы с пластиком.

«Это новый этап развития нашего завода. Выпуск компонентов из пластика – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Наши специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге. Сейчас мы занимаемся отладкой станков и тестовым производством крыши, капота и крыльев трактора», - рассказала директор завода Динара Шукижанова.

Завод готовится к приезду экспертной комиссии Петербургского тракторного завода, которая будет принимать качество работы с пластиком. В случае успешной сертификации, казахстанское предприятие в г. Костанай будет выпускать компоненты не только для своих нужд, но и для всех тракторов «Кировец». А это порядка 3000 тракторов в год.


«Появление такого значимого для сельского хозяйства бренда в Казахстане – большая заслуга правительства Казахстана, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Благодаря государственной поддержке отечественного производства мы имеем возможность повышать свои компетенции, создавать новые рабочие места, расти вместе с мировыми трендами машиностроения», - подчеркнула руководитель КТЗ.


«Кировец» отечественного производства уверенно завоевывает свое место на рынке Казахстана. Всего за год работы Костанайского тракторного завода, его технику купили более 280 фермеров, которые знают толк в энергонасыщенных тракторах.




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#Костанайская область   #Промышленность   #Регионы  
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