29 Июня 2022 15:40

Завод железобетонных изделий запустят в июле в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Северо-Казахстанской области будет реализовано 19 инвестпроектов на 36 млрд тенге с созданием более 1 тыс. новых постоянных рабочих мест. Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запускаем несколько предприятий по производству строительных материалов. В конце мая заработал новый кирпичный завод, инвестировано 1,8 млрд тенге, создано 80 новых постоянных рабочих мест, завод выпускает до 40 млн кирпичей в год», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

Таким образом, по его словам, будет закрыто 30 % от потребностей.

«В июле запускаем завод автоклавных газоблоков и завод железобетонных изделий – вся эта продукция будет использоваться при строительстве жилья. Наша страна до сих пор зависит от импортной бумаги, особенно это почувствовали, когда взлетели цены на офисную бумагу формата А4», - напомнил аким.

«Именно ее, а также гигиеническую бумагу будет производить фабрика бумажной продукции. Запуск намечен на сентябрь. Привлечено 2,5 млрд тенге инвестиций. Будет создано 80 новых рабочих мест. Фабрика планирует выпускать 5 тыс. тонн продукции», - добавил глава региона.