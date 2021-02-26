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    19:00, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Завод восстановят благодаря обращению жителей в акимат Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В акимат Карагандинской области чаще всего поступают жалобы от жителей Караганды, Темиртау, Жезказгана. В прошлом году зарегистрировано свыше 52 тысяч обращений. Принято более 3 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В числе обратившихся главе региона есть и жители Шахана. Они просили Жениса Касымбека назначить начальника полиции, потому что руководители постоянно менялись. Главный полицейский посёлка назначен - вопрос исчерпан.

    Также по просьбе шаханцев восстанавливается завод по производству железобетонных изделий, на котором будут созданы рабочие места, и найден инвестор, который обещает открыть детский мини-центр.

    Эти вопросы, как и их решения, стали возможны благодаря ежемесячным онлайн-приёмам граждан акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком. На встречах жители региона обращаются как с личными вопросами, так и с проблемами общественной значимости. Прямое взаимодействие помогает справиться с различными ситуациями.

    Для того чтобы жители могли задать вопросы напрямую, главы городов и районов Карагандинской области проводят на постоянной основе в социальных сетях прямые эфиры «Час акима» и отвечают на все поступившие обращения.

    По тематике преобладают вопросы ЖКХ и благоустройства, труда и занятости. Многие обращения связаны с предпринимательством, здравоохранением, социальным обеспечением. В число топовых входят жилищные и земельные вопросы.

    Среди площадок, где можно пожаловаться на ту или иную проблему, не только социальные сети, но и Единый круглосуточный координационный центр Senim109, который объединяет все коммунальные предприятия области и является единой точкой контакта с горожанами. Оставить обращение в службу можно позвонив по короткому номеру 109 (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов), через портал senim109.kz либо написав на WhatsApp - 8-701-7-109-109, Телеграм-bot - senim109kz_bot. Страницы службы есть и в социальных сетях.

    В акимате области действует отдел по работе с обращениями физических и юридических лиц. Эта структура была создана в 2019 году во исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Целью было улучшить связь с населением.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область
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