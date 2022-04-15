Завод в Темиртау выполнит заказ для Петропавловской ТЭЦ – аким СКО
На своей странице в социальной сети глава региона сообщил, что вместе с руководством «СЕВКАЗЭНЕРГО» посетил ТОО «Корпорация «КазЭнергоМаш» в Темиртау.
«Предприятие имеет многолетний опыт в сфере проектирования, строительства и реконструкции котлоагрегатов. Завод уже приступил к производству необходимых частей для котлоагрегатов ТЭЦ-2. 100% мощностей завода будут задействованы только для выполнения заказа нашей ТЭЦ-2. Рассматриваем возможность привлечения нашего ПЗТМ для изготовления поверхностей нагрева для котлоагрегатов», - написал К. Аксакалов.
По информации главы региона, на встрече с руководством завода обсудили график и качество выполнения работ.
«Совместно со специалистами проинспектировали технологический процесс на заводе, нашли новые технические решения. В целом, принимаемые меры позволят в намеченные сроки провести ремонт оборудования станции и подготовить ее к следующему отопительному сезону», - уверен аким области.
Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго».