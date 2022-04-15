Завод в Темиртау выполнит заказ для Петропавловской ТЭЦ – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заверил, что ремонт на Петропавловской ТЭЦ-2 пройдет вовремя, и к отопительному сезону она будет готова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона сообщил, что вместе с руководством «СЕВКАЗЭНЕРГО» посетил ТОО «Корпорация «КазЭнергоМаш» в Темиртау.

«Предприятие имеет многолетний опыт в сфере проектирования, строительства и реконструкции котлоагрегатов. Завод уже приступил к производству необходимых частей для котлоагрегатов ТЭЦ-2. 100% мощностей завода будут задействованы только для выполнения заказа нашей ТЭЦ-2. Рассматриваем возможность привлечения нашего ПЗТМ для изготовления поверхностей нагрева для котлоагрегатов», - написал К. Аксакалов.

По информации главы региона, на встрече с руководством завода обсудили график и качество выполнения работ.

«Совместно со специалистами проинспектировали технологический процесс на заводе, нашли новые технические решения. В целом, принимаемые меры позволят в намеченные сроки провести ремонт оборудования станции и подготовить ее к следующему отопительному сезону», - уверен аким области.

Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 недавно обсуждали на общественном совете области. По предварительным расчетам АО «Севказэнерго», на строительство трубы и модернизацию оборудования необходимо 18 млрд тенге.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго».



