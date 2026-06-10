Завод по выпуску желатина и биоактивного костного матрикса планируют построить в Аркалыке

Заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин провел совещание по вопросам финансирования и реализации Комплексного плана социально-экономического развития города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области на 2026–2028 годы, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Документ утвержден Постановлением Правительства в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», в котором была обозначена необходимость комплексного социально-экономического развития Торгайского региона.

Трехлетний план включает в себя 51 мероприятие по 10 ключевым направлениям, в том числе: промышленность и транспорт, туризм и спорт, АПК, образование, здравоохранение, социальная защита, тепло- и электроснабжение, водоотведение, гражданская безопасность.

Мероприятия направлены на развитие производственного потенциала, модернизацию инженерной и социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения, а также создание условий для привлечения инвестиций и открытия новых рабочих мест.

Особый акцент в Плане сделан на развитие агропромышленного комплекса, в том числе животноводства, реализацию инфраструктурных проектов, а также поддержку предпринимательской и инвестиционной активности. В частности, в городе Аркалыке предусматривается реализация ряда крупных инвестиционных проектов. Среди них — создание модульного репродуктора на 6 тыс. голов крупного рогатого скота, строительство завода по выпуску желатина и биоактивного костного матрикса, возведение животноводческого комплекса на 10 тыс. голов овец и откормочной площадки на 6 тыс. голов. Кроме того, запланировано расширение и модернизация яичной птицефабрики с увеличением мощности до 300 млн яиц в год, включая ввод в эксплуатацию комбикормового завода.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что на текущий 2026 год запланирована реализация 33 мероприятий на общую сумму 78,4 млрд тенге. К настоящему моменту фактически выделено уже 39,2 млрд тенге.

— Мы делаем все необходимое, чтобы все намеченные планы были реализованы строго в срок. В текущем году из областного бюджета выделено 8,8 миллиарда тенге — это позволило в полном объеме профинансировать ключевые проекты. Главный из них — строительство аэропорта в Аркалыке. На сегодняшний день финансированием полностью обеспечены реконструкция аэродромной инфраструктуры, возведение пассажирского терминала и закупка необходимого оборудования. Работы идут строго по графику, и уже в августе этого года объект будет введен в эксплуатацию. Запуск аэропорта не просто восстановит воздушное сообщение, но и откроет новый этап в развитии региона, значительно повысив его транспортную доступность и инвестиционную привлекательность, — подчеркнул Кумар Аксакалов.

Параллельно в Аркалыке ведутся работы по благоустройству, восстанавливаются пустующие здания, ремонтируются внутридворовые территории и привокзальные площади. В городе завершена реконструкция здания университета и на финальную стадию выходят работы по ремонту автодороги Жезказган -Аркалык.

Соучредитель птицефабрики ТОО «Arkalyk QUS» Максим Божко презентовал проект двухэтапной модернизации предприятия, который позволит в два раза увеличить объемы производства — со 150 млн до 300 млн яиц в год.

— В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию новые птичники на 70 миллионов яиц и построить собственный комбикормовый завод. В следующем году будут запущены птичники еще на 80 миллионов штук. По итогам реализации двух этапов мощность птицефабрики достигнет 300 миллионов яиц в год. Сейчас у нас трудятся порядка 250-270 человек. Расширение позволит создать более 100 дополнительных рабочих мест, увеличив штат до 370 сотрудников, — сообщил Максим Божко.

По итогам совещания вице-премьер Серик Жумангарин поручил государственным органам совместно с акиматом области держать на строгом контроле вопросы своевременного освоения средств и оказывать инвесторам всю необходимую поддержку для ритмичного запуска заявленных проектов.

Ранее сообщалось о том, что в Аркалыке восстанавливают аэропорт за 19,5 млрд тенге — после завершения работ в городе планируют возобновить авиасообщение с Астаной, Костанаем и Алматы.