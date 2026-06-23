Завод по переработке фруктов и овощей открыли в Алматинской области

В Алматинской области начал работу завод «Qazaq Global Food JV», специализирующийся на переработке фруктов и овощей, передает Kazinform.

Аналогов этому предприятию в Казахстане пока нет. Проект реализован в селе Тескенсу Енбекшиказахского района, объем инвестиций составил 9,5 млрд тенге. Производственная мощность агропромышленного комплекса достигнет 70 тысяч тонн продукции в год.

Фото: акимат Алматинской области

Одновременно с запуском первого завода состоялась церемония закладки фундамента второго предприятия.

Проект реализует ТОО «Alpecon Group». На первом этапе из 70 тысяч тонн переработанного сырья планируется производить 13 тысяч тонн концентратов фруктово-овощных соков, пюре и паст. Вся продукция будет экспортироваться в Турцию.

Второй этап проекта предусматривает производство пектина из яблочных отходов. Подобные технологии пока не получили широкого распространения в соседних странах и активно развиваются лишь в Китае, Германии и США.

Согласно планам, предприятие будет ежегодно выпускать 1000 тонн пектина и три тысячи тонн яблочного волокна, которые будут поставляться в Южную Корею и Японию.

Фото: акимат Алматинской области

Стратегическим партнером проекта выступает одна из ведущих турецких компаний в данной отрасли — Göknur Gıda. Финансовую поддержку оказали дочерние организации холдинга «Байтерек», Банк развития Казахстана и фонд «Даму».

В торжественной церемонии открытия принял участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, поздравивший жителей региона и коллектив предприятия с запуском нового производства.

— Всем известно, что наш регион является исторической родиной яблонь, а выращивание фруктов на протяжении многих веков остается одной из важнейших отраслей местного сельского хозяйства. Сегодня эта традиция выходит на новый уровень, а производственная экосистема пополняется еще одним значимым проектом. Запуск предприятия создаст для местных фермеров стабильный рынок сбыта и позволит выстроить экспортную цепочку поставок готовой продукции зарубежным потребителям. Это наглядный результат индустриальной политики, направленной на снижение зависимости от сырьевого экспорта и развитие перерабатывающей промышленности, — отметил глава региона.

Фото: акимат Алматинской области

По его словам, производственный комплекс, расположенный на территории площадью 30 гектаров, обладает высоким технологическим потенциалом. Особое значение имеет и социальный эффект проекта: уже создано более 100 постоянных рабочих мест, а в дальнейшем их число значительно увеличится.

Генеральный директор ТОО «Alpecon Group» Самат Балабеков подчеркнул, что открытие предприятия соответствует стратегическим задачам, поставленным Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по развитию несырьевого сектора экономики и укреплению экспортного потенциала страны.

— Наша главная цель — к 2028 году сформировать первый в Казахстане агропромышленный кластер полного цикла, объединяющий производство сырья, цифровые технологии, подготовку специалистов, научные исследования и экспорт. В рамках этой экосистемы будут созданы пункты приема продукции от региона Жетысу до Туркестанской области. К проекту планируется привлечь до 10 тысяч фермеров и около 500 тысяч работников аграрного сектора. Уверен, что совместными усилиями мы внесем весомый вклад в развитие экономики страны, — сказал Самат Жумабайулы.

Фото: акимат Алматинской области

В ходе мероприятия состоялась церемония перерезания символической ленты, после чего жители и гости ознакомились с производственными цехами и технологическими возможностями предприятия.

Также Марат Султангазиев совместно с руководством компании и партнерами проекта заложил капсулу времени в основание второго завода.

В перспективе здесь будет создан агропромышленный кластер полного цикла, включающий фруктохранилища, цифровую платформу управления и академию по подготовке специалистов.

Реализация этого проекта станет важным шагом в развитии перерабатывающей промышленности Казахстана, укреплении экспортного потенциала страны и повышении благосостояния населения.